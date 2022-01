Figure du régime "chaviste", du nom de l'ancien président Hugo Chavez, Disodado Cabello a brandi plusieurs affiches écrites sur le modèle des avis de recherche dans les westerns et représentant Juan Guaido et d'autres dirigeants de l'opposition.

Disodado Cabello, parlementaire considéré comme le numéro deux du régime vénézuélien, a brandi mercredi un avis de recherche pour le "voleur" et réclamé la prison pour l'opposant numéro un au gouvernement du président Nicolas Maduro.

Figure du régime "chaviste", du nom de l'ancien président Hugo Chavez, M. Cabello a brandi plusieurs de ces affiches, écrites sur le modèle des avis de recherche populaires dans les westerns, représentant M. Guaido et d'autres dirigeants de l'opposition.

"Voleur et assassin"

"Voleur et assassin, il faut le dire pour certains", a-t-il déclaré en montrant ces affiches en noir et blanc portant la mention "se busca" (recherché).

Guaido reconnu comme président légitime du Venezuela

Juan Guaido est reconnu comme le président légitime du Venezuela par une partie de la communauté internationale, qui n'a pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro en 2018. Il a reçu le soutien de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, qui lui ont donné accés à des fonds vénézuéliens bloqués à l'étranger.

Les autorités vénézuéliennes ont lancé plusieurs enquêtes à son sujet, mais le jeune dirigeant de 38 ans n'a jamais été arrêté. Il avait toutefois été brièvement interpellé en janvier 2019, et en 2021 il avait eu une altercation à son domicile avec des agents de sécurité qui l'ont finalement laissé en liberté. Outre M. Guaido, ces avis de recherche concernent également d'autres dirigeants de l'opposition comme Freddy Guevara, arrêté en juillet pour "terrorisme" et "trahison", avant d'être libéré un mois plus tard.

Lire aussi: Le Venezuela dévalue à nouveau sa monnaie avec six zéros en moins

Disodado Cabello, parlementaire considéré comme le numéro deux du régime vénézuélien, a brandi mercredi un avis de recherche pour le "voleur" et réclamé la prison pour l'opposant numéro un au gouvernement du président Nicolas Maduro. Figure du régime "chaviste", du nom de l'ancien président Hugo Chavez, M. Cabello a brandi plusieurs de ces affiches, écrites sur le modèle des avis de recherche populaires dans les westerns, représentant M. Guaido et d'autres dirigeants de l'opposition."Voleur et assassin""Voleur et assassin, il faut le dire pour certains", a-t-il déclaré en montrant ces affiches en noir et blanc portant la mention "se busca" (recherché).Guaido reconnu comme président légitime du VenezuelaJuan Guaido est reconnu comme le président légitime du Venezuela par une partie de la communauté internationale, qui n'a pas reconnu la réélection de Nicolas Maduro en 2018. Il a reçu le soutien de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, qui lui ont donné accés à des fonds vénézuéliens bloqués à l'étranger. Les autorités vénézuéliennes ont lancé plusieurs enquêtes à son sujet, mais le jeune dirigeant de 38 ans n'a jamais été arrêté. Il avait toutefois été brièvement interpellé en janvier 2019, et en 2021 il avait eu une altercation à son domicile avec des agents de sécurité qui l'ont finalement laissé en liberté. Outre M. Guaido, ces avis de recherche concernent également d'autres dirigeants de l'opposition comme Freddy Guevara, arrêté en juillet pour "terrorisme" et "trahison", avant d'être libéré un mois plus tard.