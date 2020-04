Le nombre de personnes infectées par le coronavirus en Chine est probablement quatre fois plus élevé que ce qui a été signalé jusqu'à présent, selon une enquête rapportée par The Guardian.

Des chercheurs originaires de Hong Kong se sont basés sur les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour examiner le nombre d'infections en Chine jusqu'au 20 février. Les chiffres officiels faisaient alors état de 55.000 cas mais le pays a restreint la définition d'une personne infectée à plusieurs reprises.

Le nombre d'infections est d'au moins 232.000 avec la nouvelle qualification, indiquent les chercheurs. Ce chiffre pourrait encore être sous-estimé, car certaines personnes présentant des symptômes légers ou sans symptômes n'ont pas été prises en compte. Ces résultats sortent alors que les États-Unis et d'autres pays occidentaux accusent la Chine d'avoir minimisé la gravité de la situation dans le pays.

La Chine a officiellement diagnostiqué plus de 83.000 cas de coronavirus. Il y a une semaine, le pays a signalé que le nombre d'infections dans la ville de Wuhan, berceau de l'épidémie, est finalement 50% plus élevé que ce qu'il avait annoncé plus tôt. Le nombre de décès à Wuhan a également soudainement augmenté la semaine dernière, pour passer de 3.869 à 4.632.

