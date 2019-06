La BBC dévoile une large enquête réalisée dans plusieurs pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Religion, questions de société, politique internationale... les opinions ont tendance à changer.

Les Arabes disent de plus en plus qu'ils ne sont plus religieux, selon l'enquête la plus approfondie menée au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, relayée par la BBC. Plus de 25.000 personnes ont été sondées entre fin 2018 et printemps 2019 pour l'enquête menée pour BBC News Arabic par le réseau de recherche Arab Barometer.

...