En dix jours, trois familles en Turquie ont mis fin à leur vie avec du cyanure, en raison de problèmes financiers. L'opposition incrimine le président Erdogan.

"Attention : cyanure. Appelez la police, n'entrez pas ", lisait-on sur la porte d'un appartement à Fatih, un quartier d'Istanbul. La police a trouvé quatre frères et soeurs âgés de 48 à 60 ans. Ils sont morts en avalant un mélange de produits chimiques, dont du cyanure. Quatre jours plus tard, la police fait une découverte similaire dans un appartement à Antalya : un couple et leurs deux enfants morts, la main dans la main. Probablement un empoisonnement au cyanure. Selon les médias locaux, le père aurait laissé une note mentionnant des difficultés financières comme raison de cet acte désespéré. Moins d'une semaine plus tard, une troisième famille, un jeune couple et leur fils, sont retrouvés dans le quartier de Bakirköy à Istanbul. Ici aussi, on a utilisé du cyanure. Selon le ministère public d'Istanbul, le père avait des "dettes excessives".

...