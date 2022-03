Le leader tchétchène, Ramzan Kadyrov, dit se trouver proche de Kiev.

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie Ramzan Kadyrov, un protégé du président Vladimir Poutine, a assuré lundi se trouver en Ukraine aux côtés des forces de Moscou qui mènent une offensive dans le pays.

M. Kadyrov, dénoncé par les ONG internationales pour les graves violations des droits humains qui ont lieu dans sa république du Caucase, a publié sur Telegram une vidéo le montrant en tenue militaire en train d'étudier des plans autour d'une table avec des soldats dans une salle. Il a ensuite assuré dans un message que cette vidéo avait été tournée à Gostomel, aérodrome situé près de Kiev, la capitale ukrainienne, capturé par les forces russes dans les premiers jours de leur offensive.

Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante.

"L'autre jour, nous étions à environ 20 km de vous, les nazis de Kiev, et maintenant nous sommes encore plus proches", a écrit M. Kadyrov, appelant les forces ukrainiennes à se rendre, "ou vous serez finis". "Nous vous montrerons concrètement que la pratique russe enseigne la guerre mieux que la théorie étrangère et les recommandations des conseillers militaires", a-t-il ajouté.

Milice paramilitaire

Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie d'une main de fer, est un fidèle du Kremlin et dispose d'une milice paramilitaire à ses ordres, les "kadyrovtsy". Au début de l'offensive russe, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant une place de Grozny, la capitale tchétchène, noire de soldats affirmant être sur le départ pour l'Ukraine.

Les forces sous contrôle de M. Kadyrov sont accusées de nombreuses exactions en Tchétchénie.

Le dirigeant de la république russe de Tchétchénie Ramzan Kadyrov, un protégé du président Vladimir Poutine, a assuré lundi se trouver en Ukraine aux côtés des forces de Moscou qui mènent une offensive dans le pays.M. Kadyrov, dénoncé par les ONG internationales pour les graves violations des droits humains qui ont lieu dans sa république du Caucase, a publié sur Telegram une vidéo le montrant en tenue militaire en train d'étudier des plans autour d'une table avec des soldats dans une salle. Il a ensuite assuré dans un message que cette vidéo avait été tournée à Gostomel, aérodrome situé près de Kiev, la capitale ukrainienne, capturé par les forces russes dans les premiers jours de leur offensive.Cette information n'a pas pu être vérifiée de manière indépendante."L'autre jour, nous étions à environ 20 km de vous, les nazis de Kiev, et maintenant nous sommes encore plus proches", a écrit M. Kadyrov, appelant les forces ukrainiennes à se rendre, "ou vous serez finis". "Nous vous montrerons concrètement que la pratique russe enseigne la guerre mieux que la théorie étrangère et les recommandations des conseillers militaires", a-t-il ajouté.Ramzan Kadyrov dirige la Tchétchénie d'une main de fer, est un fidèle du Kremlin et dispose d'une milice paramilitaire à ses ordres, les "kadyrovtsy". Au début de l'offensive russe, des images ont circulé sur les réseaux sociaux montrant une place de Grozny, la capitale tchétchène, noire de soldats affirmant être sur le départ pour l'Ukraine.Les forces sous contrôle de M. Kadyrov sont accusées de nombreuses exactions en Tchétchénie.