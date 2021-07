Le chroniqueur judiciaire néerlandais blessé par balles à Amsterdam la semaine dernière, Peter R. de Vries, est décédé, rapporte RTL jeudi, informée par la famille du défunt.

Le chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries (64 ans) avait été grièvement blessé lors d'une fusillade à Amsterdam. Peter R. de Vries, 64 ans, était le plus célèbre reporter criminel des Pays-Bas. Il a été régulièrement porte-parole ou confident dans des enquêtes policières, navigant entre journaliste et enquêteur. Peter R. de Vries a souvent aidé la justice néerlandaise dans de nombreuses enquêtes non résolues.

Ses investigations et ses reportages ont rapidement franchi les frontières nationales, notamment grâce à son enquête sur le meurtre de l'Américaine Natalee Holloway, pour lequel il a reçu un prestigieux Emmy Award

Le chroniqueur judiciaire néerlandais Peter R. de Vries (64 ans) avait été grièvement blessé lors d'une fusillade à Amsterdam. Peter R. de Vries, 64 ans, était le plus célèbre reporter criminel des Pays-Bas. Il a été régulièrement porte-parole ou confident dans des enquêtes policières, navigant entre journaliste et enquêteur. Peter R. de Vries a souvent aidé la justice néerlandaise dans de nombreuses enquêtes non résolues.Ses investigations et ses reportages ont rapidement franchi les frontières nationales, notamment grâce à son enquête sur le meurtre de l'Américaine Natalee Holloway, pour lequel il a reçu un prestigieux Emmy Award