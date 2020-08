Le mouvement islamiste Hamas, qui contrôle la bande de Gaza depuis 2007, a annoncé lundi soir dans un communiqué un "accord" pour mettre fin à "l'escalade" avec Israël.

Depuis le 6 août, le Hamas multiplie les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël, tandis que l'armée israélienne mène presque chaque nuit des frappes aériennes en représailles dans la bande de Gaza.

Le Hamas et Israël, qui se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014), étaient parvenus l'an dernier à un accord de trêve, conclu par le biais de l'Onu, de l'Égypte et du Qatar, ce qui n'a pas empêché des échanges de tirs, voire des escalades militaires.

Depuis le 6 août, le Hamas multiplie les lancers de ballons incendiaires et les tirs de roquettes vers Israël, tandis que l'armée israélienne mène presque chaque nuit des frappes aériennes en représailles dans la bande de Gaza. Le Hamas et Israël, qui se sont livré trois guerres (2008, 2012, 2014), étaient parvenus l'an dernier à un accord de trêve, conclu par le biais de l'Onu, de l'Égypte et du Qatar, ce qui n'a pas empêché des échanges de tirs, voire des escalades militaires.