Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, a franchi "une ligne rouge" avec ses salves de roquettes tirées lundi soir vers Israël, a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, promettant une réponse musclée de l'Etat hébreu.

"Les organisations terroristes à Gaza ont franchi une ligne rouge le soir de la +Journée de Jérusalem+ en tirant des roquettes jusque dans la région de Jérusalem", a indiqué M. Netanyahu.

"Israël réagira avec force (...), celui qui attaque paiera le prix fort. Je vous le dis, citoyens d'Israël, le conflit actuel pourrait durer un certain temps", a-t-il ajouté.

Le mouvement Hamas, mais aussi d'autres groupes armés palestiniens présents à Gaza, multipliaient lundi soir les tirs de roquettes vers le sud d'Israël, avec des tirs qui se sont approchés de Jérusalem, selon l'armée israélienne.

Certaines roquettes ont été bloquées par le bouclier antimissiles "Dôme de fer" mais d'autres se sont abattues sur Israël, a indiqué l'armée israélienne.

"Nous tenons le Hamas pour responsable de ces attaques (...) le Hamas paiera le prix fort", a déclaré Jonathan Conricus, porte-parole de l'armée israélienne.

"Nous avons commencé à frapper des positions du Hamas (...) et je dis bien commencé", a ajouté ce responsable, confirmant que l'armée israélienne avait ciblé un haut commandant du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

"Neuf martyrs, dont trois enfants, et un certain nombre de blessés sont arrivés à l'hôpital de Beit Hanoun dans le nord de la bande de Gaza", a déclaré à l'AFP le porte-parole du ministère de la Santé à Gaza.

"L'occupant visait le commandant des Brigades Al-Qassam (branche armée du Hamas, NDLR) Muhammad Fayyad à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza", a indiqué une source du Hamas, confirmant le décès de ce haut responsable.

De son côté, l'armée israélienne a confirmé avoir mené des frappes aériennes sur le nord de l'enclave et y avoir ciblé un commandant du Hamas, mais elle a indiqué ne pas être en mesure à ce stade de "confirmer ou non" que ces décès étaient liés à son offensive qui était alors toujours en cours après les tirs de roquettes depuis Gaza.

Plus tôt lundi, des affrontements entre manifestants palestiniens et policiers israéliens avaient fait plus de 300 blessés à l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem.

Ces heurts coïncidaient avec la "Journée de Jérusalem", marquant la conquête, selon le calendrier hébraïque, de la partie palestinienne de la Ville sainte par Israël en 1967.

