Le groupe terroriste somalien Shebab revendique l'attaque de Nairobi

Le groupe, basé en Somalie et affilié à Al-Qaïda, affirme dans un court message posté par son agence de communication Shahada être responsable de cette attaque dont le modus operandi ressemble à celui qu'il utilise fréquemment à Mogadiscio: une bombe explose et dans la foulée, un commando pénètre dans l'établissement visé.

L'explosion s'est produite vers 15h30 (13h30 HB) dans ce complexe appelé DusitD2 et situé dans un quartier verdoyant de la capitale kényane mêlant habitations et immeubles de bureaux. Des logements universitaires se trouvent également à proximité. La détonation a été entendue depuis le bureau de l'AFP de Nairobi à plus de 5 km des lieux.

La brigade anti-terroriste était sur place, venue à bord d'un véhicule blindé, a constaté une journaliste de l'AFP. Une équipe de déminage a par ailleurs fait exploser le véhicule à bord duquel le commando est arrivé sur place, selon la même source. Des équipes de la Croix-Rouge prenaient en charge des personnes choquées et d'autres très légèrement blessées, vraisemblablement dans leur fuite.

Les shebab ont perpétré les deux derniers attentats les plus meurtriers au Kenya: celui du centre commercial Westgate en 2013 (67 morts ) et celui de l'université de Garissa en 2015 (148 victimes). Ils ont juré la perte du gouvernement somalien, soutenu par la communauté internationale et par les 20.000 hommes de la force de l'Union africaine en Somalie (Amisom), à laquelle le Kenya contribue.