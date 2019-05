Le projet porté par la gauche du Parti démocrate américain, Alexandria Ocasio-Cortez en tête, a aussi ses adeptes en Europe. Ce programme promet de décarboniser les sociétés et de réduire le fossé entre riches et pauvres.

En juillet 1977, James F. Black, scientifique de haut rang chez Exxon, lançait un message clair aux responsables du géant américain du pétrole : " Les émissions de dioxyde de carbone dues aux combustibles fossiles sont la cause la plus probable d'influence humaine sur le climat de la planète. " Il notait que des décisions drastiques en matière de stratégies énergétiques devaient être prises dans les cinq à dix ans. Exxon développa des recherches, affrétant notamment un bateau pour étudier l'absorption du CO2 par les océans. Mais dès la fin des années 1980, la société les reniait et se lançait à corps perdu dans un lobbying pour questionner la réalité scientifique du changement climatique.

