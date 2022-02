Le garçon de cinq ans coincé depuis mardi dans un profond puits asséché dans le sud-est de l'Afghanistan est décédé, ont annoncé vendredi plusieurs responsables talibans.

L'enfant, prénommé Haidar, "nous a quittés à jamais", a twitté Anas Haqqani, haut conseiller auprès du ministère de l'Intérieur. "C'est un nouveau jour de deuil et de chagrin pour notre pays", a-t-il ajouté. Haidar "n'est plus avec nous", a confirmé, également sur Twitter, Abdullah Azzam, secrétaire du vice-Premier ministre, Abdul Ghani Baradar.

Les secouristes ont atteint vendredi matin l'enfant, qui avait glissé au fond de ce puits en terre dans le village de Shokak, situé dans la province de Zabul, à environ 400 km au sud-ouest de la capitale Kaboul. Il était encore vivant à leur arrivée à ses côtés, mais sa situation n'était "pas bonne" et il devait "être soigné sur place", avait auparavant indiqué Ahmadullah Wasiq, un porte-parole adjoint du gouvernement taliban.

L'accident a rappelé celui début février au Maroc du petit Rayan, 5 ans, tombé au fond d'un puits asséché et retrouvé sans vie après cinq jours d'efforts acharnés des sauveteurs. Le drame avait provoqué une émotion considérable, amplifiée par les réseaux sociaux, au Maroc comme dans le monde entier.

Le grand-père d'Haidar, Haji Abdul Hadi, 50 ans, a expliqué à l'AFP que ce dernier était tombé dans la cavité en voulant "aider" les adultes à forer un nouveau puits, dans ce village ravagé par la sècheresse.

Selon des sources officielles, l'enfant a glissé dans ce trou profond de 25 m, avant d'être tiré à l'aide d'une corde jusqu'à une profondeur d'une dizaine de mètres, où il s'est retrouvé coincé. Les secouristes ont ouvert une grande tranchée oblique dans la terre avec des pelleteuses pour accéder à l'endroit où il était bloqué. Mais, contraints de procéder avec prudence à l'approche du puits, ils ont ensuite été ralentis dans leurs efforts par le terrain rocailleux.

