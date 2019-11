Le fossé économique et social entre les anciennes RFA et RDA continue de se résorber, selon l'Institut allemand de recherche économique (DIW).

En 2005, le taux de chômage dans l'ancienne Allemagne de l'est était de 20,6%, soit deux fois plus élevé qu'à l'Ouest. L'an dernier, le taux de chômage était d'un peu plus de 5% dans l'ancienne Allemagne de l'ouest et de 7 à 8% dans les länder orientaux.

Les länder orientaux ont aussi progressé en termes de productivité. En 2018, le taux de productivité par travailleur atteignait 83% de celui de l'Ouest. A la chute du communisme, ce taux était plus de deux fois plus élevé à l'Ouest.