"Le féminisme, ce cancer" : comment la mobilisation antiféministe s'organise

Elles se distillent. Dans des livres, sur les réseaux sociaux, dans des associations, dans des conseils de drague... Les convictions masculinistes seraient même de plus en plus audibles, contrecoup de #MeToo. Pour certains hommes, le féminisme a pris le pouvoir et les femmes trop de place. La leur. D'où leur revendication : laissez-nous vous dominer.

© Jutta Klee/getty images

Ils doivent commencer à se préparer. Réfléchir au contenu de leur valise. Des chaussures de marche ? Ils seront en forêt. Des vêtements chauds ? Elles sont frisquettes, les nuits, fin septembre. Sauf qu'ils devraient se retrouver nus comme des vers. Main dans la main avec des inconnus, écoutant les ordres d'un visage peinturluré brandissant un bâton à plumes, s'épanchant sur leurs misères masculines. Ils ne le savent pas encore. Et ils ne le raconteront jamais. Ces participants ont signé une clause de confidentialité. Tom Mitchelson l'avait paraphée aussi, mais ce journaliste anglais a quand même déballé dans un article les détails de son expérience ManKind Project, en 2010.

...

