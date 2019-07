Le détroit d'Ormuz, couloir entre l'Iran et les Émirats arabes, est l'un des passages obligés pour le commerce mondial de pétrole. C'est aussi souvent un coupe-gorge, puisqu'il est au coeur des tensions régionales depuis des décennies. Des tensions qui ont connu un regain de vigueur depuis le mois de mai avec l'escalade entre Washington et Téhéran.

Six navires sabotés de manière mystérieuse, un drone américain abattu par un missile iranien et des déclarations belliqueuses qu'on ne compte plus: depuis quelque mois, le détroit d'Ormuz est à nouveau au centre des attentions internationales et est redevenu l'un des points à risques au niveau géopolitique.

...