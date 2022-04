Le débat de l'entre-deux-tours peut-il faire basculer l'élection présidentielle française? Benjamin Biard, politologue au CRISP, évoque les principaux enjeux qui entreront en ligne de compte, ce soir.

Le débat de l'entre-deux-tours peut-il faire basculer l'élection dans un sens ou dans l'autre, ou cela reste-t-il marginal?

Effectivement, le débat du second tour peut être important pour l'un comme pour l'autre pour se démarquer et tenter de creuser l'écart. Ce ne sera peut-être pas déterminant, mais ça peut clairement jouer. On attend certainement de voir la performance de Marine Le Pen, qui n'avait pas convaincu lors du débat de 2017. Son débat avait d'ailleurs suscité la critique en interne - Florian Philippot avait quitté le parti quelques semaines plus tard. Cela dépendra également des thématiques qui sont au coeur de ce débat, c'est-à-dire certainement le pouvoir d'achat et les questions migratoires et sécuritaires, qui ont quand même été au coeur de la campagne depuis quelques mois. Il faudra également voircomment se positionne Marine Le Pen, notamment pour récupérer l'électorat de Zemmour, qui est globalement encore plus radical que son électorat de base. Mais en même temps, si elle va trop sur ces terres-là, elle risque de renforcer son image de leader d'extrême droite. Ce qu'elle essaie absolument d'éviter pour briser le plafond de verre électoral.

