De l'émergence de la maladie en Chine fin 2019 au franchissement du cap des deux millions de morts officiels vendredi, retour sur la pandémie de Covid-19 en 12 moments clés.

Émergence

Le 31 décembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) est informée de cas inquiétants de pneumonie "de cause inconnue" dans la ville chinoise de Wuhan.

Dans un hôpital de Wuhan © Getty Images

Le 7 janvier 2020, la cause est identifiée: un nouveau virus de la famille des coronavirus. Quatre jours après, Pékin annonce le premier mort officiel de la maladie qui sera ensuite baptisée Covid-19.

Wuhan coupée du monde

Le 23 janvier, Wuhan est coupée du monde pour contenir l'épidémie.

Le premier décès officiel hors d'Asie intervient le 15 février: un touriste chinois hospitalisé en France.

© AFP

Pandémie

Le 6 mars, l'épidémie passe la barre des 100.000 cas recensés officiellement dans le monde. Premier pays européen touché, l'Italie impose un confinement au nord, étendu ensuite à tout le territoire.

Le 11 mars, l'OMS qualifie le Covid-19 de pandémie. Les marchés boursiers plongent. Gouvernements et banques centrales annoncent des premières mesures massives de soutien à l'économie.

L'Europe se barricade

Le vendredi 13 mars, les Belges entrent progressivement en confinement. Le 16 mars, l'Allemagne appelle sa population à "rester à la maison" et le Royaume-Uni à éviter tout "contact social". La France est confinée à partir du 17 mars tandis que l'Union européenne annonce la fermeture de ses frontières extérieures.

Report des JO

Le 24 mars, les Jeux olympiques de Tokyo de juillet 2020 sont reportés. Le 25, l'ONU avertit que la pandémie "menace l'humanité toute entière".

La moitié de l'humanité confinée

Après le confinement, le déconfinement pourra s'avérer source d'anxiété © Getty Images

Des mesures de confinement sont prises partout dans le monde. Le 2 avril, plus de 3,9 milliards de personnes, soit la moitié de l'humanité, sont contraintes ou appelées à se confiner, selon un décompte de l'AFP. La barre du million de cas recensés est franchie.

Economie à genoux

Le 29 avril, l'avionneur américain Boeing supprime 16.000 emplois. Transport aérien, construction automobile, tourisme, grande distribution: de nombreux secteurs souffrent et annoncent de fortes réductions d'effectifs.

La polémique hydroxychloroquine

Promue par le médecin français Didier Raoult, soutenue par le président américain Donald Trump, l'hydroxychloroquine est classée comme inefficace par une étude internationale retentissante, publiée le 22 mai puis retirée en raison de doutes sur la fiabilité des données. Mais plusieurs études concluront également à l'inefficacité de ce médicament utilisé à l'origine contre la malaria, des essais cliniques seront suspendus.

Poussée en Amérique latine

La Paz, Bolivie © Reuters

Le 7 juin, la pandémie dépasse les 400.000 morts et progresse fortement en Amérique latine. Le Brésil devient le deuxième pays le plus endeuillé, derrière les Etats-Unis, tandis que son président Jair Bolsonaro minimise la gravité de la maladie. Lui-même sera infecté, comme Donald Trump après le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Masques et anti-masques

La recrudescence des cas conduit plusieurs pays européens à imposer le port du masque dans les transports, rues, écoles ou entreprises. A la fin de l'été, des protestations contre les restrictions sont organisées dans plusieurs capitales. Le 29 août, des manifestants "anti-masques" tentent de pénétrer dans le Reichstag à Berlin.

2e et 3e vagues

Le seuil du million de morts dans le monde est dépassé le 28 septembre. En Europe, les contaminations flambent en octobre et de nombreux pays décrètent des reconfinements ou couvre-feux, partiellement allégés pour les fêtes de fin d'année.

Mais l'émergence en Angleterre d'un variant plus contagieux oblige le 5 janvier Londres à reconfiner en urgence et au reste de l'Europe à durcir ses restrictions.

En plein tumulte politique liée à la victoire contestée par Donald Trump de Joe Biden à l'élection présidentielle, les Etats-Unis s'enfoncent dans la crise sanitaire: un nouveau pic de décès est franchi le 13 janvier 2021 avec 4.470 morts en 24 heures. Le pays est le plus endeuillé au monde (plus de 389.000 victimes au 15 janvier).

Espoir des vaccins

Alors que la diffusion de variants plus contagieux fait craindre une nouvelle explosion de l'épidémie, les campagnes de vaccination démarrent au Royaume-Uni, Russie, Etats-Unis, Union européenne. La Chine vaccine depuis juillet.

Au 15 janvier 2021, plus de 36 millions de doses ont été administrées dans plus de 50 pays, selon un décompte de l'AFP d'après des chiffres officiels. Le même jour, le seuil des deux millions de morts à l'échelle du globe est franchi.

