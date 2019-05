Le chef de la sécurité personnelle de Mark Zuckerberg était suspendu de ses fonctions et faisait l'objet d'une enquête interne vendredi, après des accusations de propos sexistes et racistes, notamment envers l'épouse du PDG de Facebook.

Ces accusations contre cet ancien du "Secret service" --les agents chargés de la sécurité du président des Etats-Unis-- viennent de deux ex-employés et ont été transmises officiellement à la famille Zuckerberg via un cabinet d'avocats, selon un porte-parole du couple formé par Mark Zuckerberg et Priscilla Chan.

"Les plaintes relatives à des écarts de conduite sur le lieu de travail sont prises très au sérieux et nos ressources humaines enquêtent toujours au plus vite dans ce genre de cas", a fait savoir ce porte-parole.

L'intéressé "est suspendu provisoirement le temps de cette enquête", a-t-il ajouté dans un mail à l'AFP, précisant que la famille avait engagé un cabinet d'avocats pour enquêter sur ces accusations.

Selon le site d'informations économiques Business Insider, qui a révélé l'affaire, le chef de la sécurité est accusé d'avoir eu des propos homophobes, sexistes et racistes à l'égard d'autres employés mais aussi de Priscilla Chan.