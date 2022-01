Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'est dit vendredi "convaincu" qu'une invasion ou une incursion militaire de la Russie en Ukraine "ne se produira(it) pas" et a souhaité que la diplomatie résolve la crise en cours opposant notamment la Russie aux Etats-Unis.

"Il ne devrait pas y avoir d'intervention militaire", a estimé le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse. "Je suis convaincu que cela n'arrivera pas" et "j'espère fermement avoir raison", a-t-il ajouté.

"Je pense que la diplomatie est le moyen de résoudre les problèmes", a aussi souligné Antonio Guterres, faisant valoir qu'il fallait "éviter le pire".

Mercredi, le président américain Joe Biden avait estimé que son homologue russe Vladimir Poutine, qui a massé des troupes aux abords de l'Ukraine, ne voulait "pas d'une guerre à grande échelle". Mais "je pense qu'il va entrer" en Ukraine d'une manière ou d'une autre, "il va devoir faire quelque chose", avait-il ajouté, sans plus de précisions.

La Russie assure ne pas avoir l'intention d'intervenir militairement en Ukraine malgré ses déploiements de soldats et d'armement.

"Il ne devrait pas y avoir d'intervention militaire", a estimé le chef de l'ONU lors d'une conférence de presse. "Je suis convaincu que cela n'arrivera pas" et "j'espère fermement avoir raison", a-t-il ajouté. "Je pense que la diplomatie est le moyen de résoudre les problèmes", a aussi souligné Antonio Guterres, faisant valoir qu'il fallait "éviter le pire". Mercredi, le président américain Joe Biden avait estimé que son homologue russe Vladimir Poutine, qui a massé des troupes aux abords de l'Ukraine, ne voulait "pas d'une guerre à grande échelle". Mais "je pense qu'il va entrer" en Ukraine d'une manière ou d'une autre, "il va devoir faire quelque chose", avait-il ajouté, sans plus de précisions. La Russie assure ne pas avoir l'intention d'intervenir militairement en Ukraine malgré ses déploiements de soldats et d'armement.