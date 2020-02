La Chine a annoncé mercredi un bilan de 52 morts du coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 2.715 le total cumulé depuis l'apparition de la pneumonie virale en décembre dans le Hubei (centre).

Ces 52 nouveaux décès, chiffre le plus bas depuis 3 semaines, sont à déplorer dans cette province. Le Hubei compte également 401 des 406 nouveaux cas de contamination répertoriés mercredi, selon la commission nationale (ministère) de la Santé.

La Chine compte désormais plus de 78.000 cas de contamination. Les autorités ont par ailleurs mis en quarantaine 94 personnes présentes sur un vol arrivant à Nankin (est de la Chine) en provenance de Séoul, car trois passagers étaient fiévreux, a rapporté la télévision nationale.

La Corée du Sud est désormais le deuxième foyer de contagion après la Chine, avec 1.146 cas de contamination annoncés mercredi, chiffre en hausse de 169 par rapport à la veille. Le pays déplore 11 décès. Hors de Chine, l'épidémie touche de plus en plus de pays où elle a fait au moins 2.500 contaminations et plus d'une quarantaine de morts.

