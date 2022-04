Le best-of de Vadot sur les années Macron (en images)

Sorti de (presque) nulle part et facilement élu face à Marine Le Pen en 2017, Emmanuel Macron connaît un an d'état de grâce, symboliquement ponctué par la victoire des Bleus à la Coupe du monde de football en 2018, organisée dans la Russie de Vladimir Poutine, avec lequel le président français a fort à faire en fin de mandat à la suite de la guerre en Ukraine. Entre les deux, le locataire de l'Elysée a été confronté aux gilets jaunes et au coronavirus. Retour, en quinze dessins, sur un quinquennat très agité.

...