Le Land allemand de Saxe et l'Autriche vont encore plus loin que le reste de l'Europe puisqu'ils n'autorisent plus que les personnes vaccinées ou guéries dans les restaurants et certains établissements. Et d'autres restrictions pour les personnes non vaccinées sont en préparation.

2G signifie "geimpft" ou "genesen", vacciné ou guéri. Il s'agit d'une alternative plus stricte au 3G (autre nom en allemand du CST pour "geimpft" ou "genesen" ou "getestet" ), qui incluent dans le CST aussi les personnes dont le test est négatif. À partir de ce lundi, ce "schnitzel-lockdown" (pas de visite au restaurant pour les personnes non vaccinées, ndlr) s'applique au secteur autrichien de la restauration, aux coiffeurs et aux événements accueillant plus de 25 visiteurs. Le 2G s'applique également aux "institutions touristiques" telles que les téléphériques, les installations sportives et les hôtels. Pour les magasins, les musées et les bibliothèques, un masque buccal FFP2 est obligatoire ; un simple masque médical ne suffit plus.

Il s'agit de la dernière tentative en date des autorités autrichiennes pour augmenter un taux de vaccination particulièrement faible puisque seuls 64 % des habitants (y compris les enfants) ont été vaccinés.

Lire aussi : Pourquoi une 4e dose est déjà envisagée pour 300.000 Belges

Aussi en Allemagne

L'idée du 2G semble aussi séduire l'Allemagne, puisqu'environ la moitié des États fédéraux ont introduit une variante de cette politique. Cela signifie souvent que les propriétaires d'établissements non essentiels (restaurants, musées, cinémas, salons de coiffure, de manucure, etc.) peuvent choisir d'appliquer la 2G ou la 3G. De plus en plus de propriétaires optent pour la 2G : à Berlin, le nombre de lieux où les personnes non vaccinées ne sont plus les bienvenues augmente visiblement, des cafés aux clubs de comédie.

La Saxe va plus loin puisqu'elle vient d'imposer le 2G à l'industrie des loisirs et au secteur culturel. Pour l'accès aux magasins, un masque buccal reste suffisant. Le Bade-Wurtemberg (Stuttgart) introduira probablement le 2G dans les lieux non essentiels à partir de la mi-novembre.

Dans certains états il est même question de refuser l'accès aux visiteurs non vaccinés de presque tous les lieux publics, à l'exception des commerces de détail, mais aussi du secteur culturel, de l'industrie hôtelière et des événements. Même les visites dans les hôpitaux et les maisons de retraite deviendraient impossibles.

Le Land de Brandebourg, autour de Berlin, envisage de suivre l'exemple de la capitale. La Bavière (capitale Munich) introduit le "3G-plus" pour les événements et les lieux tels que les cinémas ou l'industrie hôtelière. Avec le 3G-plus, un test rapide ne suffit plus ; celui qui veut aller au pub doit d'abord payer plus de 100 euros pour un test PCR.

2G signifie "geimpft" ou "genesen", vacciné ou guéri. Il s'agit d'une alternative plus stricte au 3G (autre nom en allemand du CST pour "geimpft" ou "genesen" ou "getestet" ), qui incluent dans le CST aussi les personnes dont le test est négatif. À partir de ce lundi, ce "schnitzel-lockdown" (pas de visite au restaurant pour les personnes non vaccinées, ndlr) s'applique au secteur autrichien de la restauration, aux coiffeurs et aux événements accueillant plus de 25 visiteurs. Le 2G s'applique également aux "institutions touristiques" telles que les téléphériques, les installations sportives et les hôtels. Pour les magasins, les musées et les bibliothèques, un masque buccal FFP2 est obligatoire ; un simple masque médical ne suffit plus. Il s'agit de la dernière tentative en date des autorités autrichiennes pour augmenter un taux de vaccination particulièrement faible puisque seuls 64 % des habitants (y compris les enfants) ont été vaccinés.L'idée du 2G semble aussi séduire l'Allemagne, puisqu'environ la moitié des États fédéraux ont introduit une variante de cette politique. Cela signifie souvent que les propriétaires d'établissements non essentiels (restaurants, musées, cinémas, salons de coiffure, de manucure, etc.) peuvent choisir d'appliquer la 2G ou la 3G. De plus en plus de propriétaires optent pour la 2G : à Berlin, le nombre de lieux où les personnes non vaccinées ne sont plus les bienvenues augmente visiblement, des cafés aux clubs de comédie.La Saxe va plus loin puisqu'elle vient d'imposer le 2G à l'industrie des loisirs et au secteur culturel. Pour l'accès aux magasins, un masque buccal reste suffisant. Le Bade-Wurtemberg (Stuttgart) introduira probablement le 2G dans les lieux non essentiels à partir de la mi-novembre. Dans certains états il est même question de refuser l'accès aux visiteurs non vaccinés de presque tous les lieux publics, à l'exception des commerces de détail, mais aussi du secteur culturel, de l'industrie hôtelière et des événements. Même les visites dans les hôpitaux et les maisons de retraite deviendraient impossibles. Le Land de Brandebourg, autour de Berlin, envisage de suivre l'exemple de la capitale. La Bavière (capitale Munich) introduit le "3G-plus" pour les événements et les lieux tels que les cinémas ou l'industrie hôtelière. Avec le 3G-plus, un test rapide ne suffit plus ; celui qui veut aller au pub doit d'abord payer plus de 100 euros pour un test PCR.