La victoire talibane, avec le départ dans la nuit, après 20 ans de guerre, des derniers soldats américains stationnés en Afghanistan, est celle de "tous" les Afghans, a déclaré mardi un porte-parole du régime fondamentaliste, assurant que les talibans voulaient conserver de "bonnes relations diplomatiques" avec les États-Unis.

"Félicitations à l'Afghanistan (...) Cette victoire est la nôtre à tous", a déclaré le principal porte-parole taliban, Zabihullah Mujahid, à l'aéroport de Kaboul. "Nous voulons avoir de bonnes relations avec les États-Unis et le monde", a-t-il ajouté.

Avant de quitter l'aéroport de Kaboul dans la nuit de lundi à mardi, l'armée américaine a rendu inutilisables des avions, des véhicules blindés et un système de défense anti-missiles.

Plus de 123.000 personnes, en majorité afghanes, ont été évacuées dans la précipitation depuis la mise en place d'un pont aérien 14 août, à la veille de la chute de Kaboul.

