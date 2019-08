V.G. Siddhartha est l'homme qui a réussi à faire aimer le café à l'Inde pourtant si férue de son thé. Sa chaîne de café Coffee Day est aussi omniprésente dans ce pays que Starbucks l'est ici. Lundi, au soir d'une vie digne d'un roman, le milliardaire a disparu dans les flots d'une rivière indienne. Récit.

Siddhartha est un milliardaire indien, propriétaire de la chaîne de cafés Coffee Day, l'une des plus grandes au monde. Lundi, le magnat âgé de 57 ans a voulu faire une promenade et demande à son chauffeur de le déposer sur un pont de la rivière Netravati dans l'État du Karnataka. Deux heures plus tard, ne le voyant pas revenir, son chauffeur avait alerté les autorités qui avaient lancé les recherches dans le secteur de Mangalore.

...