La reconnaissance des séparatistes prorusses "met à mal les initiatives diplomatiques engagées", souligne Wilmès

La ministre belge des Affaires étrangères a rejoint lundi soir les condamnations exprimées par la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen au sujet de la décision annoncée par Vladimir Poutine de reconnaitre officiellement les républiques autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires séparatistes de l'est de l'Ukaine.