Fin du télétravail obligatoire, levée des dernières restrictions sur la vente d'alcool... Le gouvernement norvégien a annoncé mardi la fin de la plupart de ses mesures anti-Covid, estimant que la société pouvait et devait "vivre avec le virus".

"Aujourd'hui, nous sommes enfin arrivés au point où nous pouvons supprimer beaucoup des mesures sanitaires avec lesquelles nous avons dû vivre cet hiver", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Støre lors d'une conférence de presse.

Même si le variant Omicron a provoqué une flambée des infections, celle-ci ne se traduit pas par une augmentation des hospitalisations pour des formes graves de la maladie dans un pays où la population est très largement vaccinée.

"Nous allons devoir vivre avec un niveau élevé d'infections élevé, nous pouvons vivre avec un niveau élevé d'infections", a ajouté M. Støre.

Parmi les allègements prenant effet à partir de 23H00 (22H00 GMT), les ultimes restrictions sur la vente d'alcool dans les bars et restaurants seront levées: plus besoin d'être servi assis ni de de commander avant 23H00.

Le télétravail ne sera plus obligatoire, le plafond recommandé de convives qu'on peut accueillir chez soi disparaît, idem pour le volume de public autorisé dans les événements sportifs.

Plus besoin non plus de se faire tester à la frontière pour entrer en Norvège, ni d'observer une quarantaine en cas de contamination d'un proche --mais un test quotidien est recommandé pendant cinq jours-- et la période d'isolement d'une personne infectée tombe de six à quatre jours.

Certaines restrictions demeurent toutefois pour éviter l'infection simultanée trop importante de la population et permettre à la société de continuer à fonctionner.

Selon l'Institut norvégien de santé publique (FHI), 3 à 4 millions de Norvégiens, sur une population de 5,4 millions d'habitants, pourraient avoir été infectés d'ici l'été.

Fustigé par les milieux économiques, notamment la restauration et l'hôtellerie, le mètre de distance demeure ainsi la règle, sauf dans les universités et les endroits disposant de places assises fixes (théâtres, cinémas, églises...).

Le masque reste aussi obligatoire dans les espaces (boutiques, transports en commun...) où il n'est pas possible de respecter le mètre.

La Norvège va ainsi un peu moins loin que le Danemark voisin qui a renoué mardi avec la "vie d'avant" en renonçant à la quasi-totalité de ses restrictions.

Jusqu'à présent, plus de 781.000 cas de Covid ont été dénombrés dans le pays, dont 1.440 mortels. Près de 91% de la population adulte y dispose d'un schéma vaccinal complet.

phy/mr

