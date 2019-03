La mort d'un bébé britannique en Syrie, "tache sur la conscience du gouvernement"

Shamina Begum, 19 ans, avait demandé à rentrer au Royaume-Uni avec son fils Jarrah auquel elle avait donné naissance en février. Le gouvernement a refusé. Le ministre de l'Intérieur Sajid Javid avait alors précisé que le bébé, dont la mère ne voulait pas se séparer, disposait de la nationalité britannique mais qu'il serait "extrêmement difficile" de permettre son rapatriement depuis la Syrie.

"Un enfant innocent est décédé des suites de la déchéance de nationalité d'une Britannique. C'est insensé et inhumain", a écrit sur Twitter Diane Abbott, membre du Parti travailliste, et ministre de l'Intérieur au sein du cabinet fantôme.

This week a British baby died from pneumonia in a Syrian refugee camp. A tragedy that might have been avoided. If the mother & baby had been brought home, the mother Shamima Begum would have faced British justice, but the baby might have lived. @sajidjavid has behaved shamefully pic.twitter.com/LNU14EBTfE