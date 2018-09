Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express Opinion

"La leçon de Poutine en Syrie"

Un tir de la défense antiaérienne syrienne fatal aux quinze occupants d'un avion russe de reconnaissance sur fond de confrontation avec l'aviation israélienne a rappelé au monde, le lundi 17 septembre, que la Syrie est un terreau fertile pour un conflit plus étendu et plus dévastateur encore que celui qui a déjà tragiquement endeuillé la population syrienne depuis sept ans et demi.