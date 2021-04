Le président Emmanuel Macron présentera vendredi "les perspectives" de "sortie progressive" des mesures de restrictions imposées contre le Covid-19 en France.

A l'issue du Conseil des ministres, le Premier ministre, Jean Castex, a précisé que cette sortie serait "progressive à mesure que la campagne de vaccination se déploie".

Il n'a pas précisé le format de l'intervention du chef de l'Etat, qui avait prononcé une allocution le 31 mars pour annoncer de nouvelles restrictions. M. Macron a esquissé lundi plusieurs pistes de déconfinement pour les semaines à venir, en soulignant que la levée des restrictions se ferait "tout doucement", notamment pour les restaurants ou les lieux culturels, fermés depuis six mois.

Après les écoles primaires, rouvertes lundi mais soumises à la règle stricte d'une fermeture de classe dès le premier cas positif, la levée progressive des restrictions devrait se poursuivre la semaine prochaine avec la réouverture des collèges et des lycées, avec des jauges, et la fin de l'interdiction de déplacements entre régions ou des limites à 10 ou 30 km.

"La situation épidémique continue de s'améliorer à un rythme régulier: le nombre de cas quotidiens est passé en moyenne hebdomadaire de 38.000 cas au plus haut de cette troisième vague à 26.200 très précisément sur les sept derniers jours", a expliqué Jean Castex.

"L'objectif d'atteindre des 15 millions de personnes primo-vaccinées d'ici la fin de cette semaine et les 20 millions à la mi-mai est tout à fait à notre portée", a-t-il ajouté, en précisant que "60% des personnes ayant plus de 60 ans auront été vaccinées en première injection" mercredi soir.

Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a examiné le projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire le 2 juin, qui lui permet toutefois de conserver des compétences jusqu'au 31 octobre sur la circulation des personnes ou la fermeture de magasins si les conditions sanitaires l'exigent.

La pandémie du nouveau coronavirus a officiellement fait plus de 103.600 morts en France.

A l'issue du Conseil des ministres, le Premier ministre, Jean Castex, a précisé que cette sortie serait "progressive à mesure que la campagne de vaccination se déploie".Il n'a pas précisé le format de l'intervention du chef de l'Etat, qui avait prononcé une allocution le 31 mars pour annoncer de nouvelles restrictions. M. Macron a esquissé lundi plusieurs pistes de déconfinement pour les semaines à venir, en soulignant que la levée des restrictions se ferait "tout doucement", notamment pour les restaurants ou les lieux culturels, fermés depuis six mois.Après les écoles primaires, rouvertes lundi mais soumises à la règle stricte d'une fermeture de classe dès le premier cas positif, la levée progressive des restrictions devrait se poursuivre la semaine prochaine avec la réouverture des collèges et des lycées, avec des jauges, et la fin de l'interdiction de déplacements entre régions ou des limites à 10 ou 30 km."La situation épidémique continue de s'améliorer à un rythme régulier: le nombre de cas quotidiens est passé en moyenne hebdomadaire de 38.000 cas au plus haut de cette troisième vague à 26.200 très précisément sur les sept derniers jours", a expliqué Jean Castex."L'objectif d'atteindre des 15 millions de personnes primo-vaccinées d'ici la fin de cette semaine et les 20 millions à la mi-mai est tout à fait à notre portée", a-t-il ajouté, en précisant que "60% des personnes ayant plus de 60 ans auront été vaccinées en première injection" mercredi soir.Au cours du Conseil des ministres, le gouvernement a examiné le projet de loi de sortie de l'état d'urgence sanitaire le 2 juin, qui lui permet toutefois de conserver des compétences jusqu'au 31 octobre sur la circulation des personnes ou la fermeture de magasins si les conditions sanitaires l'exigent.La pandémie du nouveau coronavirus a officiellement fait plus de 103.600 morts en France.