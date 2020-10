En France, seule l'île de la Réunion, n'est pas passée en zone rouge.

Les Affaires étrangères ont adapté leur avis de voyage ce mercredi, en fonction de l'évolution de l'épidémie de coronavirus. La France passe entièrement au rouge - à l'exception de l'île de la Réunion- ce qui signifie que les voyages y sont strictement déconseillés.

Seule l'île espagnole de La Palma reste verte en Europe, dernière région vers laquelle les Belges peuvent voyager sans restriction. La région de l'Istrie en Croatie passe à l'orange.

Mauvais signe pour les vacances d'automne

La situation en Italie se dégrade également sensiblement: comme de plus en plus d'infections au coronavirus sont notées, de plus en plus de régions italiennes deviennent rouges, notamment la Lombardie, Venise, la Toscane, le Latium, les Abruzzes, le Piémont, la Sardaigne, l'Émilie-Romagne ... À l'approche des vacances d'automne, les choses ne s'annoncent pas bien pour les Belges qui ont des projets de voyage.

Interdiction d'entrer

De plus en plus de régions d'Europe virent au rouge. Cela signifie que les voyages sont fortement déconseillés par les autorités belges, ou que les autorités locales interdisent aux Belges de venir en vacances. Les voyageurs sortant d'une telle zone rouge doivent remplir un questionnaire et, sur cette base, se mettre éventuellement en quarantaine pendant une dizaine de jours.

Les nouveaux codes couleurs s'appliquent immédiatement aux départs; pour les retours, ils commencent à 16 heures le vendredi. La Hongrie, la Pologne, le Liechtenstein et le Danemark sont désormais également complètement rouges. En Allemagne, cela vaut désormais également pour les régions de Düsseldorf, Cologne, Stuttgart et Darmstadt. En Suisse, seuls les cantons de Schaffhouse et de Soleure restent zone orange.

