La Fête des lanternes, apothéose du Nouvel An chinois (en images)

Le "festival Yuanxiao", aussi appelé la fête des Lanternes, célèbre la lumière et est surtout le point d'orgue des festivités du Nouvel An en Chine qu'il clôture. Cette fête, une des plus populaires en Chine, est célébrée depuis la dynastie des Han, qui débuta en 206 avant notre ère. Et bien entendu, pour que la fête soit complète, il ne faut pas oublier de photographier la première pleine lune de l'année.