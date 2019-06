Au lieu d'adopter des idées radicales de droite par opportunisme, les partis du centre seraient mieux avisés de s'en tenir à leurs principes", estime le politologue Jan-Werner Müller de l'Université américaine de Princeton.

"Il est généralement admis que la social-démocratie est en crise", déclare le politologue Jan-Werner Müller. "Je pense que ce point de vue n'est pas tout à fait correct. Si vous demandez aux gens ce qu'est la social-démocratie, ils ont une réponse plus ou moins claire à cette question", dit Müller. Posez la même question au sujet du centre droit et ils auront beaucoup plus de mal."

