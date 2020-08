Les autorités sanitaires sud-coréennes ont signalé dimanche 397 nouveaux cas de coronavirus, le nombre total de contaminations y ayant atteint 17.399. Le pays a connu une forte hausse des infections au cours des dix derniers jours, enregistrant plus de 2.600 nouveaux cas, selon les données du Centre coréen de contrôle et de prévention des maladies (KCDC).

Au total, 309 personnes sont mortes du Covid-19, la maladie causée par le virus. Le décompte quotidien de ce dimanche est le plus élevé depuis le 7 mars, lorsque 483 cas avaient été enregistrés. Parmi les 397 nouveaux cas, 387 étaient des transmissions locales, selon le KCDC. Samedi, pour la première fois depuis que le premier cas a été confirmé en janvier, les 17 régions que le KCDC mesure - grandes villes ou provinces - ont toutes signalé des cas, ce qui suscite des inquiétudes quant à l'ampleur de la propagation du virus.

Le Premier ministre sud-coréen Chung Sye-kyun a déclaré que le gouvernement envisageait d'appliquer des directives plus strictes en matière de distanciation sociale en dehors de la grande région de Séoul, a rapporté l'agence de presse Yonhap.

Dans la capitale, durement touchée, 138 nouveaux cas ont été signalés, tandis que 124 autres l'ont été dans la province voisine de Gyeonggi. La Corée du Sud a connu des grappes d'infection sporadiques depuis qu'elle a assoupli sa politique de distanciation sociale plus stricte le 6 mai.

