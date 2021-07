Les inondations qui ont touché la ville chinoise de Zhengzhou mardi. Les opérations de sauvetage restent "la priorité absolue", a indiqué le président chinois Xi Jinping. Le dernier bilan fait état de 33 morts et 8 disparus.

La ville de 10 millions d'habitants située à 700 km au sud de Pékin, dans le cente du pays, a connu mardi des orages d'une gravité jamais vue depuis des décennies. L'eau s'est notamment infiltrée et accumulée dans le métro de Zhengzhou, piégeant des centaines de passagers et faisant au moins 12 morts.

Le dernier bilan pour l'ensemble de la province du Henan, dont Zhengzhou est la capitale, fait état de 33 morts et 8 disparus depuis le 16 juillet, selon la chaîne CCTV, qui cite les services d'urgence locaux.

Dès mercredi matin, pas moins de 200.000 habitants avaient dû être évacués, dont 600 malades de l'hôpital universitaire de Zhengzhou. Certains quartiers de la capitale de la province très peuplée du Henan étaient également privés d'eau potable et d'électricité.

Les dégâts sont estimés à 542 millions de yuans (71 millions d'euros) dans tout le Henan. L'armée a été appelée en renfort. "De telles précipitations ne se produisent généralement qu'une fois par siècle. La situation est sombre", écrivait mercredi le journal China Daily, citant un communiqué de presse du centre de crise de Zhengzhou.

En trois jours, près de l'équivalent d'une année de pluie s'est abattue sur la ville. Les pluies diluviennes dans le Henan sont dues au typhon In-Fa, qui provoque également de fortes intempéries dans les provinces de Zhejiang et de Fujian.

La ville de 10 millions d'habitants située à 700 km au sud de Pékin, dans le cente du pays, a connu mardi des orages d'une gravité jamais vue depuis des décennies. L'eau s'est notamment infiltrée et accumulée dans le métro de Zhengzhou, piégeant des centaines de passagers et faisant au moins 12 morts. Le dernier bilan pour l'ensemble de la province du Henan, dont Zhengzhou est la capitale, fait état de 33 morts et 8 disparus depuis le 16 juillet, selon la chaîne CCTV, qui cite les services d'urgence locaux.Dès mercredi matin, pas moins de 200.000 habitants avaient dû être évacués, dont 600 malades de l'hôpital universitaire de Zhengzhou. Certains quartiers de la capitale de la province très peuplée du Henan étaient également privés d'eau potable et d'électricité. Les dégâts sont estimés à 542 millions de yuans (71 millions d'euros) dans tout le Henan. L'armée a été appelée en renfort. "De telles précipitations ne se produisent généralement qu'une fois par siècle. La situation est sombre", écrivait mercredi le journal China Daily, citant un communiqué de presse du centre de crise de Zhengzhou. En trois jours, près de l'équivalent d'une année de pluie s'est abattue sur la ville. Les pluies diluviennes dans le Henan sont dues au typhon In-Fa, qui provoque également de fortes intempéries dans les provinces de Zhejiang et de Fujian.