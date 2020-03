La Chine commence à tester sur les êtres humains un vaccin "efficace" contre le nouveau coronavirus, a indiqué mercredi le ministère de la Défense à Pékin. Il est développé sous la direction de l'épidémiologiste Chen Wei.

Le vaccin a été approuvé après de premiers tests. Il peut désormais être testé sur les êtres humains.

Le ministère de la Défense le décrit comme sûr et efficace, et a précisé que les préparations pour sa production en masse sont en cours, rapporte l'agence de presse espagnole Europa Press.

En février, les autorités chinoises avaient indiqué qu'elles pensaient pouvoir tester un vaccin d'ici avril sur les êtres humains. Plusieurs pays oeuvrent à l'élaboration d'un vaccin. Celui-ci ne pourrait toutefois être disponible que dans plusieurs mois pour les patients. De nombreux scientifiques, institutions académiques et entreprises espèrent être les premiers à trouver un médicament efficace. Rien qu'en Chine, au moins neuf vaccins possibles sont en cours d'élaboration.

Lire aussi : Coronavirus : une molécule vient au secours des patients hospitalisés

Le vaccin a été approuvé après de premiers tests. Il peut désormais être testé sur les êtres humains. Le ministère de la Défense le décrit comme sûr et efficace, et a précisé que les préparations pour sa production en masse sont en cours, rapporte l'agence de presse espagnole Europa Press. En février, les autorités chinoises avaient indiqué qu'elles pensaient pouvoir tester un vaccin d'ici avril sur les êtres humains. Plusieurs pays oeuvrent à l'élaboration d'un vaccin. Celui-ci ne pourrait toutefois être disponible que dans plusieurs mois pour les patients. De nombreux scientifiques, institutions académiques et entreprises espèrent être les premiers à trouver un médicament efficace. Rien qu'en Chine, au moins neuf vaccins possibles sont en cours d'élaboration.