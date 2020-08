La Chine a assoupli les conditions d'entrée des ressortissants de 36 pays européens, facilitant l'accès au visa pour les personnes déjà titulaires d'un permis de séjour mais bloquées à l'étranger depuis quatre mois pour cause d'épidémie.

La Chine, où le nouveau coronavirus a fait son apparition fin 2019, a fermé ses frontières fin mars alors que l'épidémie marquait le pas chez elle mais se répandait dans de nombreux pays. Des étrangers titulaires d'un permis de séjour chinois se sont ainsi retrouvés bloqués à l'extérieur du pays sans pouvoir rentrer en Chine.

Mais plusieurs ambassades de Chine en Europe ont publié mercredi sur leur site internet un communiqué stipulant que les personnes en possession d'un permis de séjour en cours de validité pouvaient désormais "demander un visa chinois à titre gratuit".

Parmi les pays concernés figurent l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie, la Pologne, le Royaume-Uni et la Suisse.

Depuis fin mars, certains étrangers ont pu rentrer en Chine, comme les diplomates ou certains hommes d'affaires, techniciens ou enseignants. Mais ces derniers avaient besoin d'une lettre d'invitation des autorités locales, qui pouvait s'avérer compliquée à obtenir, et le visa était payant.

Le communiqué diffusé par l'ambassade d'Allemagne précise que cette lettre d'invitation n'est plus nécessaire pour obtenir un visa.

Les candidats au retour devront cependant trouver un billet d'avion, dont les prix ont flambé ces derniers mois.

Outre la fermeture des frontières, Pékin a ordonné fin mars une réduction drastique des liaisons aériennes internationales, limitées à une par compagnie, par pays et par semaine.

Un assouplissement a été cependant constaté récemment, notamment au profit d'Air France, qui pourra assurer à partir de fin août trois liaisons hebdomadaires entre la Chine et la France.

"Dès leur arrivée en Chine, les voyageurs concernés doivent respecter strictement les mesures de prévention contre le coronavirus mises en place par les autorités locales de Chine", rappelle l'ambassade de Chine à Paris.

Une quarantaine de 14 jours reste imposée à l'arrivée en Chine à toute personne en provenance de l'étranger.

Alors que la pandémie donne des signes de reprise en Europe, la Chine a pratiquement éradiqué l'épidémie sur son sol, le pays annonçant ainsi jeudi seulement 25 nouveaux cas de contamination, dont 16 chez des personnes en provenance de l'étranger.

Aucun décès n'a été enregistré en Chine depuis la mi-mai, si l'on en croit les données officielles. Des foyers de contamination sont cependant apparus depuis dans plusieurs secteurs, notamment à Pékin, dans le nord-est et dans le nord-ouest du pays.

Le bilan de l'épidémie en Chine se monte officiellement à près de 85.000 contaminations, dont 4.634 mortelles.

