La Chine a vendu depuis début mars près de quatre milliards de masques à des pays étrangers luttant contre la pandémie liée au nouveau coronavirus, ont annoncé dimanche les autorités, soucieuses parallèlement de dissiper des craintes à propos de la qualité du matériel médical exporté.

Malgré le recul du nombre de cas sur son territoire, Pékin a encouragé les usines à accroître leur production d'équipements médicaux au moment où d'autres pays affrontent une pénurie. La pandémie de Covid-19 a tué plus de 65.000 personnes dans le monde.

Depuis le 1er mars, la Chine a exporté vers plus d'une cinquantaine de pays 3,86 milliards de masques, 37,5 millions de vêtements de protection, 16.000 respirateurs et 2,84 millions de kits de détection du Covid-19, a déclaré Jin Hai, une responsable des services douaniers.

Au total, ces exportations sont évaluées à 10,2 milliards de yuans (1,33 milliard d'euros).

Certains pays se sont toutefois plaints de la qualité des équipements médicaux importés de Chine. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé le 28 mars le rappel de 600.000 masques provenant d'une cargaison de 1,3 million venue de Chine car ils ne correspondaient pas aux normes de qualité, ne se fermaient pas correctement sur le visage et avaient des membranes (filtres) ne fonctionnant pas correctement. La Chine a répondu que le fabricant avait "clairement indiqué que (les masques) n'étaient pas chirurgicaux".

L'Espagne a également renvoyé fin mars des milliers de tests de détection défectueux expédiés par une compagnie chinoise ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires.

Des responsables chinois ont riposté dimanche aux informations de presse concernant la qualité des équipements médicaux chinois en assurant qu'elles "ne reflètent pas l'intégralité des faits". "Il existe en réalité plusieurs facteurs, tels que le fait que la Chine a des normes et des habitudes d'utilisation différentes des autres pays. Un usage inapproprié peut susciter des doutes sur la qualité", a observé Jiang Fan, responsable au ministère du Commerce.

Ces remarques font écho aux propos tenus la semaine passée par Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui à plusieurs reprises a demandé aux médias occidentaux de ne pas "politiser" la question ou "faire de battage" à son propos.

Pékin vient de renforcer les réglementations concernant les exportations d'équipements médicaux liés au coronavirus pour exiger que les produits répondent tant aux normes chinoises qu'à celles des pays destinataires.

La Chine a également augmenté ses capacités de production de tests pour le Covid-19 à plus de quatre millions par jours, a indiqué Zhang Qi, un responsable de l'Administration nationale chargée des équipements médicaux.

Malgré le recul du nombre de cas sur son territoire, Pékin a encouragé les usines à accroître leur production d'équipements médicaux au moment où d'autres pays affrontent une pénurie. La pandémie de Covid-19 a tué plus de 65.000 personnes dans le monde.Depuis le 1er mars, la Chine a exporté vers plus d'une cinquantaine de pays 3,86 milliards de masques, 37,5 millions de vêtements de protection, 16.000 respirateurs et 2,84 millions de kits de détection du Covid-19, a déclaré Jin Hai, une responsable des services douaniers.Au total, ces exportations sont évaluées à 10,2 milliards de yuans (1,33 milliard d'euros).Certains pays se sont toutefois plaints de la qualité des équipements médicaux importés de Chine. Les Pays-Bas ont ainsi annoncé le 28 mars le rappel de 600.000 masques provenant d'une cargaison de 1,3 million venue de Chine car ils ne correspondaient pas aux normes de qualité, ne se fermaient pas correctement sur le visage et avaient des membranes (filtres) ne fonctionnant pas correctement. La Chine a répondu que le fabricant avait "clairement indiqué que (les masques) n'étaient pas chirurgicaux".L'Espagne a également renvoyé fin mars des milliers de tests de détection défectueux expédiés par une compagnie chinoise ne bénéficiant pas des autorisations nécessaires.Des responsables chinois ont riposté dimanche aux informations de presse concernant la qualité des équipements médicaux chinois en assurant qu'elles "ne reflètent pas l'intégralité des faits". "Il existe en réalité plusieurs facteurs, tels que le fait que la Chine a des normes et des habitudes d'utilisation différentes des autres pays. Un usage inapproprié peut susciter des doutes sur la qualité", a observé Jiang Fan, responsable au ministère du Commerce.Ces remarques font écho aux propos tenus la semaine passée par Hua Chunying, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qui à plusieurs reprises a demandé aux médias occidentaux de ne pas "politiser" la question ou "faire de battage" à son propos.Pékin vient de renforcer les réglementations concernant les exportations d'équipements médicaux liés au coronavirus pour exiger que les produits répondent tant aux normes chinoises qu'à celles des pays destinataires.La Chine a également augmenté ses capacités de production de tests pour le Covid-19 à plus de quatre millions par jours, a indiqué Zhang Qi, un responsable de l'Administration nationale chargée des équipements médicaux.