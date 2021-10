Chaque semaine, Coucou Charles propose un "Lolitique" dans Le Vif. C'est pas des gifs mais ça y ressemble. Cette semaine, le caricaturiste des Internets revient sur les Pandora Papers.

- Charles Michel: Hé, salut Tony. Je t'appelle parce que ça sent un peu le sapin, ces Pandora Papers, ça blaire pas mal même, si tu vois ce que je veux dire. - Tony Blair: Oh, sacré Charles, toujours le mot pour rire. Tout le monde le fait, no big deal! On repart en vacances l'année prochaine? - C. M.: Je t'ai remboursé l'intégralité du Tricount de cet été, j'aimerais qu'on arrête de se voir le temps que ça se tasse. - T. B.: But really, Charles, ne fais pas l'enfant. Je t'envoie quelques luxury goods et on n'en parle plus. - C. M.: Au revoir, Tony. - T. B.: F**k you, Charles!