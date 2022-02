La ministre de la Défense Ludivine Dedonder n'a pas confirmé mercredi matin le retrait annoncé des troupes russes massées à la frontière ukrainienne.

Mercredi matin sur LN24 et Bel RTL, la ministre belge de la Défense a répété la ligne occidentale, indiquant qu'elle ne pouvait pas confirmer à ce stade ce retrait russe. "Aujourd'hui, nous ne pouvons pas confirmer ce retrait. J'espère que ce sera cela, mais les services de renseignement ne peuvent pas confirmer ce retrait." Selon elle, les satellites américains n'ont rien vu à ce stade. "On espère qu'il y a cette désescalade. Jusqu'ici les Russes n'avaient pris aucune mesure pour désamorcer la situation, que du contraire. Si c'est le cas (la désescalade), tant mieux. C'est ce que nous prônons."

Ludivine Dedonder a ajouté que la Belgique se tenait prête pour affréter des moyens militaires maritimes et aériens le cas échéant. "En cas de déploiement de l'Otan, cela se ferait à l'intérieur de ses frontières dans le but de protéger les alliés. Il n'y aura de toute façon pas d'intervention en Ukraine. On a quelques centaines de militaires belges qui sont prêts à se déployer, au niveau de la composante terre mais aussi de la marine et de la composante air. On espère évidemment ne pas devoir les déployer."