Selon une nouvelle analyse de l'UNICEF, des pays comme la Suède, la Norvège ou le Portugal offrent des politiques solides en faveur de la famille. Parmi les facteurs étudiés, on retrouve notamment les congés parentaux ou la qualité de l'éducation. La Belgique, quant à elle, se situerait à la 13e place du classement, sur 41 pays.

"Les politiques favorables à la famille sont importantes parce qu'elles aident les enfants à prendre un meilleur départ dans la vie et aident les parents à trouver un juste équilibre entre leurs engagements au travail et à la maison", estime l'organisation dans son rapport. "Pourtant, même certains des pays les plus riches du monde ne parviennent pas à offrir des solutions globales à toutes les familles."

...