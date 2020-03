L'Unicef a averti dans un communiqué vendredi que les restrictions imposées à l'échelle planétaire afin de contenir l'expansion de la pandémie de coronavirus faisaient courir un risque accru de maltraitance, de négligence, d'exploitation et de violence aux enfants. "Des centaines de millions d'enfants dans le monde seront probablement confrontés à des menaces croissantes pour leur sécurité et leur bien-être", selon l'organisation onusienne.

L'Agence des Nations unies pour l'enfance a publié vendredi une série de recommandations techniques visant à aider les autorités à renforcer les mesures de protection des enfants pendant la pandémie. Et c'est plus que nécessaire, selon l'organisation.

"En quelques mois, le Covid-19 a bouleversé la vie des enfants et des familles du monde entier", souligne le communiqué. "Les mesures de quarantaine, telles que les fermetures d'écoles et les restrictions de mouvement, bien que jugées nécessaires, perturbent les routines et les systèmes de soutien des enfants."

Le coronavirus a un impact sur les enfants du monde entier. "Des centaines de millions d'enfants dans le monde seront probablement confrontés à des menaces croissantes pour leur sécurité et leur bien-être - notamment la maltraitance, la violence sexiste, l'exploitation, l'exclusion sociale et la séparation d'avec les personnes qui s'occupent d'eux - en raison des mesures prises pour contenir la propagation de la pandémie de Covid-19. Unicef exhorte les gouvernements à assurer la sécurité et le bien-être des enfants dans un contexte où les retombées socio-économiques de la maladie s'intensifient."

En outre, les mesures de contrôle qui ne tiennent pas compte des besoins et des vulnérabilités spécifiques des femmes et des filles peuvent également accroître les risques d'exploitation sexuelle, d'abus et de mariages d'enfants.

"Des données récentes en Chine, par exemple, indiquent une augmentation significative des cas de violence domestique contre les femmes et les filles", souligne l'Unicef. Des taux accrus de maltraitance et d'exploitation des enfants ont par ailleurs été enregistrés lors de précédentes urgences de santé publique, rappelle encore l'organisation.

