Les autorités ukrainiennes ont appelé samedi les Occidentaux à faire preuve de "vigilance et de fermeté" dans leurs négociations avec la Russie, accusée d'avoir massé des troupes à la frontière en vue d'une invasion.

Si la Russie dément tout projet en ce sens, elle exige des garanties pour sa sécurité, dont le rejet d'une adhésion de l'Ukraine à l'Otan, ce que les Etats-Unis ont refusé cette semaine dans une réponse écrite à Moscou, la voie diplomatique restant néanmoins ouverte.

Lors d'une conversation téléphonique avec son homologue français Jean-Yves Le Drian, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba a "souligné l'importance d'être vigilant et ferme dans les contacts avec la Russie", selon un communiqué de son ministère.

M. Kouleba a appelé à "promouvoir un règlement politique et diplomatique" de la crise russo-occidentale autour de l'Ukraine, alors que les tensions sont au plus haut.

Selon Kiev, les deux ministres ont souligné l'importance de "s'abstenir des mesures susceptibles d'alimenter l'anxiété" dans la société ukrainienne et de "compromettre la stabilité financière" de cette ex-république soviétique, l'un des pays les plus pauvres d'Europe.

M. Kouleba a ainsi remercié la France de ne pas avoir évacué les familles de ses diplomates présents en Ukraine, contrairement à plusieurs autres pays dont les Etats-Unis, une décision qui a été critiquée comme prématurée par Kiev.

Jean-Yves Le Drian doit se rendre en Ukraine aux côtés de son homologue allemande Annalena Baerbock les 7-8 février. Ils iront notamment sur la ligne de front avec les séparatistes prorusses dans l'Est du pays, selon Kiev.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé vendredi les Occidentaux à ne pas semer de "panique" face au renforcement des troupes russes à la frontière.

