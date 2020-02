Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, a appelé à la "désescalade" face au risque de confrontation militaire internationale majeure en Syrie après de violents accrochages entre les forces turques qui y sont déployées et celles du régime syrien, soutenu par la Russie.

Il a exprimé le "fort soutien", politique et pratique, que les alliés accordent à la Turquie, un pays membre de l'Alliance atlantique, lors d'une conférence de presse après une réunion extraordinaire à Bruxelles du Conseil de l'Atlantique nord (CAN, les ambassadeurs des 29 pays membres).

Selon M. Stoltenberg, les alliés ont exprimé leurs "plus profondes condoléances" à la Turquie après la mort de 33 de ses soldats jeudi dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des frappes aériennes attribuées par Ankara aux forces du régime du président Bachar al-Assad, qui bénéficient du soutien de la Russie.

Erdogan et Poutine inquiets de "l'escalade"

Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan ont parlé vendredi au téléphone et se sont dits "inquiets de l'escalade des tensions" après la mort d'au moins 33 soldats turcs dans le nord-ouest de la Syrie.

Les deux chefs d'Etat "ont poursuivi leurs échanges de vues sur la situation en Syrie", indique le Kremlin dans un communiqué, ajoutant qu'ils sont "sérieusement inquiets de l'escalade des tensions à Idleb".

Selon le communiqué, ils ont aussi évoqué la nécessité "d'améliorer l'efficacité" des canaux de communication entre les armées des deux pays, ainsi que de "prendre des mesures supplémentaires" pour normaliser la situation.

"Il est convenu d'intensifier les consultations interministérielles pertinentes et d'étudier la possibilité de tenir prochainement un sommet", ajoute le communiqué.

Il a exprimé le "fort soutien", politique et pratique, que les alliés accordent à la Turquie, un pays membre de l'Alliance atlantique, lors d'une conférence de presse après une réunion extraordinaire à Bruxelles du Conseil de l'Atlantique nord (CAN, les ambassadeurs des 29 pays membres). Selon M. Stoltenberg, les alliés ont exprimé leurs "plus profondes condoléances" à la Turquie après la mort de 33 de ses soldats jeudi dans la région d'Idleb (nord-ouest de la Syrie) dans des frappes aériennes attribuées par Ankara aux forces du régime du président Bachar al-Assad, qui bénéficient du soutien de la Russie.Les présidents russe Vladimir Poutine et turc Recep Tayyip Erdogan ont parlé vendredi au téléphone et se sont dits "inquiets de l'escalade des tensions" après la mort d'au moins 33 soldats turcs dans le nord-ouest de la Syrie.Les deux chefs d'Etat "ont poursuivi leurs échanges de vues sur la situation en Syrie", indique le Kremlin dans un communiqué, ajoutant qu'ils sont "sérieusement inquiets de l'escalade des tensions à Idleb".Selon le communiqué, ils ont aussi évoqué la nécessité "d'améliorer l'efficacité" des canaux de communication entre les armées des deux pays, ainsi que de "prendre des mesures supplémentaires" pour normaliser la situation. "Il est convenu d'intensifier les consultations interministérielles pertinentes et d'étudier la possibilité de tenir prochainement un sommet", ajoute le communiqué.