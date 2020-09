Le laboratoire pharmaceutique et toxicologique de l'institut de la Bundeswehr, à Munich (Allemagne), a trouvé des traces de poison du groupe Novitchok dans le corps de l'opposant russe Alexei Navalny, peut-on lire sur le site du gouvernement allemand.

"Il y a des preuves indubitables de l'existence d'un agent chimique neurotoxique", peut-on lire dans le rapport.

Le Novitchok correspond à une famille d'agents innervants extrêmement dangereux. Il provoque un ralentissement du rythme cardiaque et l'obstruction des voies respiratoires jusqu'à la mort par asphyxie.

Le gouvernement allemand dit "condamner fermement" l'empoisonnement de l'homme politique. Le rapport indique que l'épouse de M. Navalny et les médecins traitants ont été informés des résultats de l'examen. Les autorités allemandes ont également envoyé une demande officielle aux autorités russes pour obtenir des explications et prévoient de contacter l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC), rapporte le média indépendant Dojd.

La chancelière Angela Merkel, qui a réuni tous les ministres concernés par cette affaire, fera une déclaration mercredi.

"Le ministère des Affaires étrangères informera l'ambassadeur russe des résultats de l'enquête", prévient le gouvernement. L'Allemagne va en outre tenir informés "ses partenaires de l'Union européenne et de l'Otan des résultats de l'enquête", poursuit-il. "Elle discutera d'une réponse commune appropriée avec ses partenaires à la lumière de la déclaration russe."

Le gouvernement allemand prévoit aussi de "prendre contact avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques", les agents de type Novitchok étant interdits par cette organisation. "Nous espérons un rétablissement complet à M. Navalny", conclut-il.

Alexei Navalny a été hospitalisé le 20 août dernier à la suite d'un malaise dans un avion parti de Tomsk, en Sibérie, en direction de Moscou. Depuis lors, il est dans le coma. Il a passé deux jours dans une clinique d'Omsk, où les médecins en charge ont déclaré n'avoir trouvé aucun signe d'empoisonnement. Par la suite, l'opposant a été pris en charge dans un hôpital allemand.

La Russie réitère n'avoir trouvé aucune preuve

Les experts médico-légaux russes affirment n'avoir trouvé, au cours de leur enquête, aucune preuve à l'appui de l'allégation selon laquelle le dissident Alexei Navalny aurait été empoisonné, ont rapporté mercredi les médias officiels russes à la suite de l'annonce par les autorités allemandes que l'opposant aurait bien été empoisonné.

"Aucune substance toxique n'a été découverte dans le corps de M. Navalny ou sur ses vêtements", a déclaré l'agence de presse russe TASS, citant une source des autorités.

Les autorités russes n'ont pas été officiellement informées que le gouvernement allemand soupçonnait que l'opposant avait été empoisonné avec le Novitchok, a indiqué le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. "Ces informations n'ont pas été portées à notre connaissance", affirme-t-il.

Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il attendait toujours que l'Allemagne puisse fournir des preuves par rapport à ces faits. De son côté, le ministère des Affaires étrangères allemand a convoqué l'ambassadeur russe après qu'un test a révélé la preuve que le dissident avait bien été empoisonné avec un agent neurotoxique.

Le directeur du Fonds contre la corruption d'Alexei Navalny, Ivan Jdanov, a souligné que l'Etat russe était le "seul" susceptible d'avoir la possibilité d'utiliser un agent neurotoxique de type Novitchok. "Seul l'Etat (FSB, GRU) a pu avoir recours au Novitchok. C'est au-delà de tout doute raisonnable", s'indigne-t-il sur Twitter, citant les acronymes des services spéciaux russes.

