Le président russe a dit craindre vendredi que l'opération anti-milice kurde de l'armée turque dans le nord-est de la Syrie provoque une résurgence du groupe Etat islamique (EI) dans toute la région.

Des milliers de combattants de l'EI détenus par les Kurdes risquent de recouvrer la liberté, "c'est une menace réelle pour nous, pour vous, (car) où vont-ils aller et comment ? ", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un sommet de pays ex-soviétiques à Achkhabad, au Turkménistan. "Je ne suis pas sûr que l'armée turque puisse contrôler la situation ou le faire rapidement", a-t-il ajouté, selon des propos retransmis à la télévision d'Etat russe.

Selon M. Poutine, "les Kurdes abandonnent les camps où sont détenus les combattants de l'EI" et ces derniers "sont en mesure de s'enfuir". Des milliers de ressortissants du Caucase russe et des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale ont rejoint les rangs des groupes djihadistes en Irak et en Syrie. La Russie avait fait de leur élimination l'un de ses objectifs en lançant son aviation au secours de Bachar al-Assad en 2015.