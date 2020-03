L'Organisation mondiale de la santé (OMS) demande aux pays européens de prendre les mesures les plus "audacieuses", a indiqué mardi à Copenhague le chef de la région Europe de l'agence, rappelant que l'Europe était l'"épicentre" de la pandémie de nouveau coronavirus.

"Chaque pays, sans exception, doit prendre les mesures les plus audacieuses pour stopper ou ralentir la menace du virus", a affirmé Hans Kluge, à la tête de la branche Europe de l'institution, qui s'étend de l'Atlantique au Pacifique et comprend 53 pays aussi hétéroclites que la Russie et Andorre, l'Allemagne et le Tadjikistan.

La solidarité entre pays européens cruciale pour vaincre le virus

L'organisation pointe la nécessité d'adopter "les mesures les plus drastiques et audacieuses" à travers l'Europe pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus. "Chaque pays, sans exception, doit prendre les mesures les plus drastiques pour atténuer la menace du virus", selon Dr Kluge.

Dans un premier temps, les pays européens ont dû répondre d'une façon plus individuelle face à la propagation du coronavirus sur leur territoire, selon le contexte propre à chaque Etat. Mais l'unification et la synergie des efforts se développent actuellement assez naturellement, estime Dr Kluge. Cette solidarité est vivement encouragée par l'OMS pour lutter contre le Covid-19. "Il faut harmoniser les mesures entre les Etats", estime-t-il encore.

L'organisme a insisté sur le fait qu'il était crucial que les Etats procèdent à une détection "agressive" des cas. Il faut diagnostiquer le plus rapidement possible, avant de placer les personnes infectées en quarantaine. Parallèlement à cela, il est également primordial, selon l'OMS, de renforcer les capacités de soins dans les établissements sanitaires, ainsi que la mobilisation citoyenne via la "distanciation sociale".

Alors que le nombre de décès a dépassé les 7.000 personnes à travers le monde, l'OMS estime qu'il est nécessaire d'"innover et d'apprendre".

