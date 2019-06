L'armée iranienne a averti samedi les Etats-Unis que la moindre attaque contre son territoire aurait, selon elle, des conséquences dévastatrices pour les intérêts américains dans la région.

"Tirer une balle en direction de l'Iran mettra le feu aux intérêts de l'Amérique et de ses alliés" dans la région, a déclaré le général de brigade Abolfazl Shekarchi, porte-parole de l'état-major conjoint des forces armées iraniennes dans un entretien à l'agence Tasnim. "Aujourd'hui, la situation régionale est à l'avantage de l'Iran", a ajouté l'officier.

"Si l'ennemi -en particulier l'Amérique et ses alliés dans la région- fait l'erreur de tirer une balle vers la poudrière sur laquelle repose l'Amérique, alors ses intérêts prendront feu", a-t-il prédit. "L'Amérique, ses intérêts et ceux de ses alliés seront consumés par ce feu", a assuré le général Shekarchi, pour qui "le but de l'ennemi", en particulier Israël, "est de désarmer l'Iran".

Le président américain Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé à la dernière minute des frappes contre l'Iran pour éviter un lourd bilan humain, tout en maintenant ses menaces de représailles contre Téhéran qui avait abattu la veille un drone américain.

Trump a évoqué la "menace" iranienne avec le prince héritier saoudien

Le président américain Donald Trump s'est entretenu vendredi avec le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane de la "menace" iranienne, a annoncé la Maison Blanche.

"Les deux dirigeants ont discuté du rôle crucial de l'Arabie saoudite dans la garantie de la stabilité au Moyen-Orient et sur le marché mondial du pétrole. Ils ont aussi discuté de la menace représentée par le comportement du régime iranien, qui cherche l'escalade", selon l'exécutif américain. Téhéran est accusé d'être à l'origine de plusieurs attaques de navires en mai et juin près du détroit d'Ormuz, par lequel transite le tiers du pétrole transporté par voie maritime dans le monde. L'Iran a nié toute responsabilité mais ces attaques ont fait bondir le prix du brut. Après les attaques de mai, l'Arabie saoudite, proche allié de Washington et grand rival régional de l'Iran, avait demandé une réponse "décisive" aux menaces sur l'approvisionnement énergétique. La tension est encore montée d'un cran après l'annonce par l'Iran jeudi de la destruction en vol d'un drone américain qui aurait, selon Téhéran, violé son espace aérien. Cette version des faits est contestée avec force par les États-Unis. Donald Trump a affirmé vendredi avoir annulé à la dernière minute des frappes de représailles lancées jeudi soir contre l'Iran pour éviter un bilan humain dramatique, tout en maintenant ses menaces contre Téhéran.