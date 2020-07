Tous les sommets du Népal, y compris le mont Everest, seront accessibles aux étrangers dès que les vols internationaux reprendront le 17 août, mais avec des mesures de distanciation sociale et des protocoles de quarantaine à respecter, ont indiqué les autorités.

Mira Acharya, directrice du département du tourisme, a déclaré que les voyageurs peuvent demander des permis d'escalade et de trekking pour la saison automnale à partir de jeudi. L'automne au Népal commence généralement à partir de la fin du mois de septembre et dure jusqu'au début de décembre. "Les grimpeurs peuvent demander le permis dès aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de débattre au sujet des modalités de quarantaine pour les vacanciers qui seront autorisés à prendre l'avion à partir du 17 août", a déclaré Mira Acharya.

Les autorités ont indiqué que les touristes pourraient devoir fournir la preuve qu'ils ont passé un test Covid-19 pour l'autorisation d'immigration et rester jusqu'à 14 jours en quarantaine avant l'expédition.

Le Népal autorise les activités d'alpinisme sur 414 sommets, dont l'Everest, bien que les expéditions automnales sur la plus haute montagne du monde soient rares.

Le Népal a annulé les permis d'escalade et a cessé d'en délivrer de nouveaux en mars, invoquant la pandémie de Covid-19.

Mira Acharya, directrice du département du tourisme, a déclaré que les voyageurs peuvent demander des permis d'escalade et de trekking pour la saison automnale à partir de jeudi. L'automne au Népal commence généralement à partir de la fin du mois de septembre et dure jusqu'au début de décembre. "Les grimpeurs peuvent demander le permis dès aujourd'hui. Nous sommes toujours en train de débattre au sujet des modalités de quarantaine pour les vacanciers qui seront autorisés à prendre l'avion à partir du 17 août", a déclaré Mira Acharya. Les autorités ont indiqué que les touristes pourraient devoir fournir la preuve qu'ils ont passé un test Covid-19 pour l'autorisation d'immigration et rester jusqu'à 14 jours en quarantaine avant l'expédition. Le Népal autorise les activités d'alpinisme sur 414 sommets, dont l'Everest, bien que les expéditions automnales sur la plus haute montagne du monde soient rares. Le Népal a annulé les permis d'escalade et a cessé d'en délivrer de nouveaux en mars, invoquant la pandémie de Covid-19.