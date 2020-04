Investir dans les énergies renouvelables pourrait générer d'importants gains pour le PIB mondial d'ici 2050, tout en s'attaquant à l'urgence climatique, selon un rapport.

La crise mondiale déclenchée par l'épidémie de coronavirus le prouve : sous pression, le système actuel est vulnérable. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles pistes afin de relancer la croissance, tout en garantissant le respect des objectifs climatiques.

...

La crise mondiale déclenchée par l'épidémie de coronavirus le prouve : sous pression, le système actuel est vulnérable. Il est donc nécessaire de trouver de nouvelles pistes afin de relancer la croissance, tout en garantissant le respect des objectifs climatiques.C'est en tous cas l'idée avancée par Andrew Steer, directeur général du World Resources Institute : "Alors que le monde cherche à se remettre des crises sanitaires et économiques actuelles, nous sommes confrontés à un choix : nous pouvons nous diriger vers un système énergétique moderne, propre et sain, ou nous pouvons revenir en arrière, aux anciennes méthodes polluantes. Nous devons choisir la première option."Investir dans les énergies renouvelables pourrait être une piste intéressante pour accélérer la reprise économique après le confinement. Et pour cause, cela générerait des gains de près de 100 milliards de dollars d'ici 2050, selon le dernier rapport publié par l'Agence internationale des énergies renouvelables (IRENA).L'IRENA indique que l'accélération des investissements dans les énergies renouvelables aiderait à lutter contre la crise climatique et serait, en plus, rentabilisée. Deux avantages non négligeables à l'heure actuelle."Les gouvernements sont confrontés à une tâche difficile pour maîtriser l'urgence sanitaire tout en introduisant des mesures de relance importantes", a déclaré le directeur général de l'agence IRENA, Francesco La Camera. "En accélérant les énergies renouvelables et en faisant de la transition énergétique une partie intégrante de cette reprise économique, les gouvernements peuvent atteindre de multiples objectifs tant économiques que sociaux."Pour cela, les experts préconisent plusieurs mesures de relance. Il faudrait, par exemple favoriser les investissements dans :Les résultats d'une telle transition ? "Le PIB mondial en 2050 serait 2,4 % plus élevé dans ce scénario", estiment les experts. Sur le long terme, les gains cumulés seraient d'environ 98 000 milliards de dollars, une constatation influencée par plusieurs moteurs de l'économie mondiale. En outre, cela permettrait de quadrupler le nombre d'emplois dans le secteur des énergies renouvelables, pour atteindre 42 millions de jobs dans le monde d'ici 2050. Cette transition vers l'énergie verte se traduirait au total par 7 millions d'emplois supplémentaires dans l'ensemble de l'économie par rapport aux plans préconisés actuellement.Le rapport a également révélé que les énergies renouvelables pourraient aider à lutter contre le réchauffement climatique global. Remplacer les combustibles fossiles garantirait la réduction des émissions de dioxyde de carbone produites par le secteur de l'énergie de 70% d'ici 2050. On pourrait, par exemple, remplacer le gaz combustible fossile utilisé dans la fabrication de l'acier et du ciment par des combustibles propres, fabriqués grâce à l'énergie verte.On le constate, il est crucial d'aligner tant les mesures de relance économique que les politiques internationales en phase avec les objectifs climatiques afin de garantir une économie viable et saine sur le long terme. Tel est du moins l'avis d'un secteur qui espère voir dans cette crise sanitaire un tremplin vers une autre politique énergétique. Dans le même temps, les partisans du nucléaire vantent, eux aussi, les vertus de 'leur' technologie et plaident pour un nouveau prolongement des centrales en Belgique. Le débat, quand le déconfinement sera effectif, s'annonce pimenté.