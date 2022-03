Pour ne pas contribuer à l'escalade d'une souffrance et d'une destruction déjà incroyables, il faut différencier l'information, la connaissance et la sagesse, estime Margareta Hanes, docteure en philosophie politique à la VUB.

Les réactions au conflit russo-ukrainien sont mitigées. Il y a principalement deux groupes: celui qui soutient la demande de l'Ukraine d'une réponse militaire à part entière, c'est-à-dire une assistance militaire de l'UE, de l'OTAN et d'autres pays, et celui qui est légèrement favorable à la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, mais sans soutenir une implication directe de l'OTAN. Ce dernier fait notamment référence à la demande de l'Ukraine d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine que l'OTAN a rejetée. Les deux groupes soutiennent également une solution diplomatique, mais ils diffèrent dans la priorité qu'ils lui accordent. Lorsqu'une voie militaire est privilégiée, l'approche diplomatique peut facilement passer au second plan.

La diplomatie cherche à éviter, prévenir, dissuader et arrêter la guerre ou toute autre forme de conflit violent. Même si elle ne conduit pas toujours à un rapport de force et peut continuer à propager une rivalité latente, elle est censée créer un environnement apaisé, en avançant par exemple le principe westphalien de non-ingérence. La diplomatie ne signifie pas qu'il n'y a pas de mesures punitives ou d'autres formes de coercition, de menaces, de chantage dans la réalisation de ses propres intérêts. Cela signifie principalement que la non-violence est préférée. Et une résistance non violente est préférable car elle sauve des vies et réduit les dommages physiques et psychologiques.

Surtout en état de guerre, d'hostilités armées, la première impulsion est de répondre à celui qui a initié l'agression par l'usage de (plus) de force et de violence. Plus la violence augmente, plus la violence est nécessaire, affirme-t-on. La violence engendre la violence. Un cercle vicieux. Cela ajoute de multiples couches de brutalité, de sauvagerie, de barbarie à une situation déjà enflammée. Selon certains, cette approche peut néanmoins mettre un terme au conflit armé car elle instille la peur chez l'adversaire. Il fait également ressortir son propre esprit combatif, son courage qui se traduit par une volonté affichée d'être victorieux. Tout cela persuaderait l'adversaire de battre en retraite ou de se rendre. C'est en fait ce qu'espèrent ceux qui appellent à une intervention militaire totale en Ukraine.

Mais ce résultat est-il susceptible de se produire ? Nous ne savons pas avec certitude. C'est une roulette russe. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Si nous voulons influencer le comportement des dirigeants politiques, nous devons être conscients à la fois des aspects psychologiques et stratégiques. Les émotions sont vives lorsque nous voyons des images dévastatrices de la guerre. Mais pour ne pas contribuer à l'escalade d'une souffrance et d'une destruction déjà incroyables, il faut différencier l'information, la connaissance et la sagesse. Alors que l'information fait référence à des données filtrées (par exemple trouvées sur les réseaux sociaux), la connaissance, c'est comprendre, interpréter, analyser une situation, et la sagesse consiste à avoir un bon jugement, à prendre la bonne décision. Nous avons besoin d'informations pour fonder la connaissance, et de connaissances pour fonder la sagesse. Il ne suffit pas d'avoir les faits, il faut les mettre en perspective pour pouvoir prendre la bonne décision. Ou dans les mots de T.S. Eliot: "Où est la sagesse que nous avons perdue par le savoir ? Où est le savoir que nous avons perdu par l'information?"

Il y a un intérêt à signer des traités et des alliances. Leur validité est plus que jamais nécessaire en temps de crise, de guerre, de conflit. Une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine invoquerait l'article 5 du traité de l'OTAN (une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN), mais comme l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, une telle décision conduirait les signataires à violer les obligations du droit international en vertu du traité de l'OTAN. Se pose alors la question: à quoi bon amener les parties belligérantes à la table des négociations si les signataires peuvent violer les traités et les alliances quand cela les arrange? Le droit international doit être respecté aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Sinon, la diplomatie est inutile, les négociations aussi, car les traités et les alliances ne seraient pas juridiquement contraignants.

Les mots font plus que jamais partie des conflits. Ils sont lancés sur les réseaux sociaux, lors de (vidéo)conférences, sur des pancartes et des banderoles lors de manifestations. Mais même s'ils parfois peuvent contenir des menaces, des pièges ou avoir pour but de désinformer, tant que les belligérants engagent la conversation, un canal de communication est ouvert entre eux. Et nous devons nous assurer de ne pas le fermer, car le canal de communication pourrait être une étape vers la désescalade du conflit russo-ukrainien. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un petit ou d'un grand pas, mais c'est quand même un pas.

Par Margareta Hanes, docteure en philosophie politique à la VUB

Les réactions au conflit russo-ukrainien sont mitigées. Il y a principalement deux groupes: celui qui soutient la demande de l'Ukraine d'une réponse militaire à part entière, c'est-à-dire une assistance militaire de l'UE, de l'OTAN et d'autres pays, et celui qui est légèrement favorable à la fourniture d'équipements militaires à l'Ukraine, mais sans soutenir une implication directe de l'OTAN. Ce dernier fait notamment référence à la demande de l'Ukraine d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine que l'OTAN a rejetée. Les deux groupes soutiennent également une solution diplomatique, mais ils diffèrent dans la priorité qu'ils lui accordent. Lorsqu'une voie militaire est privilégiée, l'approche diplomatique peut facilement passer au second plan.La diplomatie cherche à éviter, prévenir, dissuader et arrêter la guerre ou toute autre forme de conflit violent. Même si elle ne conduit pas toujours à un rapport de force et peut continuer à propager une rivalité latente, elle est censée créer un environnement apaisé, en avançant par exemple le principe westphalien de non-ingérence. La diplomatie ne signifie pas qu'il n'y a pas de mesures punitives ou d'autres formes de coercition, de menaces, de chantage dans la réalisation de ses propres intérêts. Cela signifie principalement que la non-violence est préférée. Et une résistance non violente est préférable car elle sauve des vies et réduit les dommages physiques et psychologiques.Surtout en état de guerre, d'hostilités armées, la première impulsion est de répondre à celui qui a initié l'agression par l'usage de (plus) de force et de violence. Plus la violence augmente, plus la violence est nécessaire, affirme-t-on. La violence engendre la violence. Un cercle vicieux. Cela ajoute de multiples couches de brutalité, de sauvagerie, de barbarie à une situation déjà enflammée. Selon certains, cette approche peut néanmoins mettre un terme au conflit armé car elle instille la peur chez l'adversaire. Il fait également ressortir son propre esprit combatif, son courage qui se traduit par une volonté affichée d'être victorieux. Tout cela persuaderait l'adversaire de battre en retraite ou de se rendre. C'est en fait ce qu'espèrent ceux qui appellent à une intervention militaire totale en Ukraine.Mais ce résultat est-il susceptible de se produire ? Nous ne savons pas avec certitude. C'est une roulette russe. Il y a de nombreux facteurs à prendre en compte. Si nous voulons influencer le comportement des dirigeants politiques, nous devons être conscients à la fois des aspects psychologiques et stratégiques. Les émotions sont vives lorsque nous voyons des images dévastatrices de la guerre. Mais pour ne pas contribuer à l'escalade d'une souffrance et d'une destruction déjà incroyables, il faut différencier l'information, la connaissance et la sagesse. Alors que l'information fait référence à des données filtrées (par exemple trouvées sur les réseaux sociaux), la connaissance, c'est comprendre, interpréter, analyser une situation, et la sagesse consiste à avoir un bon jugement, à prendre la bonne décision. Nous avons besoin d'informations pour fonder la connaissance, et de connaissances pour fonder la sagesse. Il ne suffit pas d'avoir les faits, il faut les mettre en perspective pour pouvoir prendre la bonne décision. Ou dans les mots de T.S. Eliot: "Où est la sagesse que nous avons perdue par le savoir ? Où est le savoir que nous avons perdu par l'information?"Il y a un intérêt à signer des traités et des alliances. Leur validité est plus que jamais nécessaire en temps de crise, de guerre, de conflit. Une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine invoquerait l'article 5 du traité de l'OTAN (une attaque contre un membre de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN), mais comme l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, une telle décision conduirait les signataires à violer les obligations du droit international en vertu du traité de l'OTAN. Se pose alors la question: à quoi bon amener les parties belligérantes à la table des négociations si les signataires peuvent violer les traités et les alliances quand cela les arrange? Le droit international doit être respecté aussi bien en temps de paix qu'en temps de guerre. Sinon, la diplomatie est inutile, les négociations aussi, car les traités et les alliances ne seraient pas juridiquement contraignants.Les mots font plus que jamais partie des conflits. Ils sont lancés sur les réseaux sociaux, lors de (vidéo)conférences, sur des pancartes et des banderoles lors de manifestations. Mais même s'ils parfois peuvent contenir des menaces, des pièges ou avoir pour but de désinformer, tant que les belligérants engagent la conversation, un canal de communication est ouvert entre eux. Et nous devons nous assurer de ne pas le fermer, car le canal de communication pourrait être une étape vers la désescalade du conflit russo-ukrainien. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un petit ou d'un grand pas, mais c'est quand même un pas.Par Margareta Hanes, docteure en philosophie politique à la VUB