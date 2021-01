L'Australie prévoit pour le moment de maintenir ses frontières fermées aux voyageurs internationaux en 2021. "Je pense que c'est la grande question (de savoir si les frontières vont s'ouvrir à nouveau, NDLR), mais je pense que la réponse est non", a déclaré Brendan Murphy, médecin en chef des autorités australiennes.

Même lorsqu'une grande partie de la population aura été vaccinée contre le coronavirus, on ne peut pas exclure que les personnes vaccinées transmettent le virus à d'autres personnes, a justifié M. Murphy. "Je pense qu'il y aura encore des restrictions majeures aux frontières pendant une grande partie de cette année", a-t-il prévenu.

Depuis mars 2020, les frontières du pays sont fermées. Grâce en partie à cette mesure, le pays de 25 millions d'habitants a été relativement peu touché par la pandémie. Jusqu'à présent, 29.000 infections y ont été enregistrées, avec environ 900 décès dus à une infection au coronavirus. Dans de nombreux endroits, la vie revient doucement à un degré raisonnable de normalité.

Ce projet de maintenir les frontières fermées aux voyageurs étrangers constitue par contre une mauvaise nouvelle pour de nombreuses compagnies de voyage et aériennes et familles qui ont des proches à l'étranger, écrit le portail d'information news.com.au.

